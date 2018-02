पिछले दो दिनों में सुरक्षाबलों पर हुए दो बड़े आतंकी हमलों के बाद जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में हिंसा पर लगाम लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से बातचीत की पैरवी की. मुख्यमंत्री ने कुछ मीडिया समूहों पर निशाना साधा और दावा किया कि मीडिया ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसमें बातचीत के बारे में जिक्र करना भी राष्ट्र विरोधी मान लिया गया है.यह भी पढ़ें : जम्मू में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला : मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लिखा, आहत हूं... उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा, अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को कहते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है. बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.' महबूबा ने कहा, 'अगर हम (कश्मीरी) इस (बातचीत) बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कोई बिहारी या पंजाबी थोड़े ही करेगा.'

Dialogue with Pakistan is necessary if we are to end bloodshed. I know I will be labelled anti-national by news anchors tonight but that doesn’t matter. The people of J&K are suffering. We have to talk because war is not an option.