कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान, कहा-इस वजह से दोबारा पीएम नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने कहा अब नरेंद्र मोदी (PM Modi) दोबारा देश के पीएम नहीं बनने वाले हैं. ऐसा इसलिए क्योंकिय बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए जनता से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया. इसलिये निश्चित तौर पर वह दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं. उन्होंने यह दावा भी किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे नतीजे मिलेंगे. दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने एक सवाल पर भाजपा के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि सेना और राष्ट्र की सुरक्षा को सियासी मुद्दा कभी नहीं बनाया जाना चाहिये. चुनाव आयोग ने भी इस बारे में बड़ा सख्त निर्देश दिया है. लोकसभा चुनावों के मतदान की कुछ तारीखों के रमजान के महीने में पड़ने को लेकर चंद मुस्लिम नेताओं की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि त्योहार तो अपने समय पर ही आते हैं.

Congress' Digvijay Singh: Congress party will get good results. Narendra Modi didn't fulfill the promises that he made, therefore, he is not going to become the Prime Minister for sure pic.twitter.com/nBYO7CfLkJ