सेना प्रमुख के बयान पर दिग्विजय सिंह का आया Reaction, कहा- 'लीडर्स वह भी नहीं होते जो...'

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर बयान दिया. इसे लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने NDTV के कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा, 'लीडर्स वह नहीं होते जो लोगों को आगजनी या उपद्रव में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करे': नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर सेना प्रमुख.

'मैं जनरल साहब से सहमत हूं, लेकिन लीडर्स वे भी नहीं होते हैं जो अपने समर्थकों को सांप्रदायिक हिंसा के नरसंहार में शामिल करते हैं. क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब?

"Leaders Not Those Who Lead Masses In Arson": Army Chief On Citizenship Protests

I agree General Saheb but also Leaders are not those who allow their followers to indulge in Genocide of Communal Violence. Do you agree with me General Saheb? https://t.co/rOo0vFGMIf