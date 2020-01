जाकिर नाइक के दावों पर दिग्विजय सिंह ने PM मोदी-अमित शाह से पूछे सवाल, आरोप सही तो...

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digivijaya Singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक (Zakir Naik) ने सितंबर 2019 में बयान दिया था कि मोदी जी और अमित शाह जी ने उनके पास अपना दूत भेजा था. नाइक ने कहा था कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि अगर वह आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने का समर्थन करते हैं तो उनके खिलाफ लगे सारे आरोप वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें देश लौटने का मौका भी दिया जाएगा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी और शाह जी ने इस बयान की निंदा क्यों नहीं की?



