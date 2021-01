"शर्मनाक" :  स्वास्थ्य मंत्री ने शशि थरूर और अन्य के वैक्सीन को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा 

कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले कोवाक्सीन में वैक्सीन की प्रभावशीलता दिखाने के लिए प्रभावकारिता डेटा की कमी थी.

इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण करना किसी के लिए भी शर्मनाक है. शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश # COVID19 वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किया गया, इसे बदनाम करने की कोशिश मत करो. जागो और महसूस करो कि तुम केवल अपने आप को बदनाम कर रहे हो."

Disgraceful for anyone to politicise such a critical issue.



Sh @ShashiTharoor, Sh @yadavakhilesh & Sh @Jairam_Ramesh don't try to discredit well laid out science-backed protocols followed for approving #COVID19vaccines



Wake up & realise you are only discrediting yourselves !