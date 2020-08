DMK सांसद कनिमोझी ने आयुष मंत्रालय को लिखा पत्र, कहा- ''हिंदी का वर्चस्व''

कनिमोझी ने पत्र में नाइक को भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में किए गए वादे की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि जब तक गैर-हिंदी भाषी राज्यों को सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता है, तब तक ऐसा जारी रहेगा. सांसद ने कह है कि मामले में जांच के आदेश दिए जाएं और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने भाषा के आधार भेदभाव किया है.

कनिमोझी ने मांग की है कि मंत्रालय के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे अंग्रेजी में सभी बैठकों का संचालन करें. कनिमोझी ने NDTV से बातचीत में कहा,"यह देश के एक हिस्से को अलग करने जैसा है. आपको ऐसा क्यों करना है? आप कम से कम सबटाइटल लगाने का प्रयास कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि किसी भी अधिकारी को यह कहने का अधिकार है, 'मैं केवल बोलने जा रहा हूं. हिंदी में, आप समझ नहीं सकते तो छोड़ दें.' ''

The statement of Secretary of the Union Ministry of AYUSH Vaidya Rajesh Kotecha that non Hindi speaking participants could leave during a Ministry's training session speaks volumes about the Hindi domination being imposed.This is highly condemnable... 1/4#StopHindiImposition