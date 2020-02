डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में स्वागत के दौरान 70 लाख लोगों के खड़े होने का किया दावा, ट्विटर पर लोग लेने लगे मजे

खास बातें यात्रा से पहले वाशिंगटन में किया दावा अहमदबाद में स्वागत के लिए खड़े होंगे 70 लाख लोग ट्रंप के दावे पर लोग ले रहे हैं मजें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दो दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले हैं. अपनी इस यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जिसको लेकर ट्विटर पर काफी कुछ लिखा जा रहा है. दरअसल भारत आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद शहर में उनके स्वागत के लिए 70 लाख लोग खड़े होंगे. अपने इस दावे की पुष्टि के लिए ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यह संख्या खुद पीएम मोदी ने ही बताई है. हालांकि अतीत में भी ट्रंप इस तरह के कई दावे कर चुके हैं जो बाद में जाकर गलत साबित हुए हैं. वैसे लोगों की भीड़ से उनका प्रेम जगजाहिर है. भले ही वह फोटोशॉप्ड ही क्यों न हो. इसकी एक तस्वीर हमें उस वक्त देखने को मिली थी जब 2016 में उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह की फोटो ट्वीट की थी.

दरअसल ट्रंप ने अपने पूर्वर्ती बराक ओबामा के शपथ ग्रहण में आए लोगों से खुद के शपथ ग्रहण समारोह में आए लोगों की संख्या को अधिक दिखाने के लिए समारोह की तस्वीरों को फोटोशॉप्ड करके ट्वीट किया था. अब एक बार फिर उन्होंने खुद के स्वागत में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में ऐसा ही दावा किया है. यात्रा से पहले वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मुझे पीएम मोदी बहुत पसंद हैं. उन्होंने मुझे बताया कि एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम (अहमदाबाद) के बीच 7 मिलियन लोग होंगे. यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है. यह बहुत ही रोमांचक होने वाला है.'

#WATCH US President Donald Trump in Washington on his visit to India: I happen to like PM Modi a lot. He told me we will have 7 million people between the airport and the event. It's going to be the largest stadium in the world. It's going to be very exciting. pic.twitter.com/FdusHCInJ9 — ANI (@ANI) February 19, 2020

हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनके इस दावे से ट्विटर पर मानो सनसनी फैल गई. लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू दिए. एक यूजर साकेत गोखले ने लिखा, 'मोदी को ट्रंप से किए 70 लाख वाले वादे पर पछतावा होगा. वह तो बच्चे की तरह उस पर अटका रहेगा. मैं उम्मीद करता हूं को पोटुस कोई शुल्क न थोप दे, जब उसे पता चलेगा कि यह सिर्फ एक 'जुमला' था.'

Modi is going to regret making that random “7 million people” promise to Trump. He's hung up on it like a baby.



I just hope POTUS doesn't sulk & impose tariffs/call off his visit when he realizes it was all a “jumla”. https://t.co/QfFax4HY0d — Saket Gokhale (@SaketGokhale) February 19, 2020

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या अहमदाबाद में छुट्टी की घोषणा हो जाएगी, ताकि इसके 88 लाख में से 70 लाख लोग ट्रंप के लिए रोड पर लाइन में खड़े हो जाएं?'

Will Ahmedabad declare a holiday so that 7 million out of 8.8 million can line the roads for Trump? — Cumm-Bhakt (@DrNo771) February 19, 2020

वहीं वकील प्रशांत भूषण को भी ट्रंप का यह दावा हजम नहीं हुआ है. वे लिखते हैं, 'महाभियोग से निकलने के बाद ट्रंप थोड़े सुकून के लिए अहमदाबाद आ रहे हैं, जहां मोदी ने उनसे रोड पर 70 लाख लोगों (अहमदाबाद की जनसंख्या से ज्यादा) का स्वागत के लिए रोड पर खड़े रहने का वादा कर दिया है! सरकार फूलों और गरीबा छिपाने के लिए दीवारों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है! शोमेन!'

Fresh from Impeachment saga, Trump comes to Ahmedabad for a respite, where his friend Modi has promised him 7 Million people (more than population of Ahmedabad) to greet him on the roads! Govt spent crores of our money on flowers & wall to keep poverty out of his sight!

Showmen! https://t.co/Y2VFZcLsVm — Prashant Bhushan (@pbhushan1) February 19, 2020

Howdy, President! FYI -



Total population of Ahmedabad is 55 Lakhs. That's 5.5 million.



It seems one fool managed to fool another fool. #NamasteTrump#KemChoTrumphttps://t.co/aieaVLMEZY — Saral Patel (@SaralPatel) February 19, 2020

To those pointing out that 7 million > Ahmedabad population, it really doesn't matter. BJP will get people from other states, like how they fill their rallies. In any case, no matter the number of people, pretty sure both Modi & Trump will claim 7 million only. #KemChhoTrump — Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) February 19, 2020

Trump: Modi has promised there will be 7 million Indians waiting to welcome me in Ahmadabad.



Amit Shah: Nahin Trump bhai aapne galat suna, 7 million nahin 7 MILLION TON Indians honge wahaan. — Aisi Taisi Democracy (@AisiTaisiDemo) February 19, 2020

Trump think's really 7 million people will welcome him, even voters thought they will get 15 lakh,

Lekim ye bas KEHNE KA TRAIKA HAI,

JUMLA HAI#TrumpIndiaVisit — kamaal ka launda (@beingtrolll) February 19, 2020

That's the entire combined population of A'bad & G'Nagar, I guess... At best, he must have told him of a number like 7 lakh...



'And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event,” Trump said...'https://t.co/DokmMywaWs — Pankaj Mohan (@proaudience) February 19, 2020





"Donald Trump expects '7 million' to greet him on his trip to India" https://t.co/AfesEbkCXN — sexy camel (@yunhoppar) February 19, 2020

Everybody knows Trump twisting statement of world leaders each time. Modi ji expressed that 7 million citizen of ahmedabad awaiting to welcome you in city. He is twisting statement according to his choice. — Yogesh Kumar (Yogi) (@Mr_Deswal7) February 19, 2020

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत आ रहे हैं. ट्रंप की इस भारत यात्रा के दौरान उनका स्वागत दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा, जहां वह उसका उद्घाटन भी करेंगे. वहीं ट्रंप की यात्रा को लेकर अहमदबाद में चल रही तैयारियों के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा की तैयारियों पर 85 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है. इसमें ट्रंप का तीन घंटे लंबा रोड़ शो भी शामिल है. साथ ही झुग्गियों को छुपाने के लिए 400 मीटर की दीवार भी शामिल है.