ट्रंप का 'जबरा फैन': घर के आंगन में लगवाई 6 फीट की मूर्ति, रोज करता है पूजा और शुक्रवार को रखता है व्रत

डोनाल्ड ट्रंप का नाम विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शुमार होता है, भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, तेलंगाना के जनगांव में रहने वाले बूसा कृष्णा तो डोनाल्ड ट्रंप को भगवान की तरह पूजते हैं. बुसा कृष्णा, ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से गुहार भी लगाई है. बुसा कृष्णा डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अपने घर के बाहर उन्होंने ट्रंप की 6 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है और उनकी पूजा भी करते हैं. उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहता हूं और सरकार से गुजारिश है कि मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करें.

Jangaon: Bussa Krishna who had installed a 6-feet statue of US President Donald Trump last year & worships him, has appealed to the Government of India to fulfill his wish of meeting Trump, during his 2-day state visit to India. #Telanganapic.twitter.com/bhjjAEDv2W