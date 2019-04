डोनाल्ड ट्रंप ने Tweet कर कहा- श्रीलंका में 13.8 करोड़ लोगों की हुई मौत, उमर अबदुल्ला ने यूं ली चुटकी...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ट्विटर पर एक बार फिर गलती की. इस बार उन्होंने श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों (Sri Lanka Bomb Blasts) में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा ही गलत बता दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट (Donald Trump Tweet) किया कि श्रीलंका (Sri Lanka News) में हुए विस्फोटों में '13.8 करोड़ लोगों की मौत' हो गई. बता दें कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए विभिन्न विस्फोटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए. डोनाल्ड ट्रंप के इस Tweet पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अबदुल्ला (Omar Abdullah) ने चुटकी ली.

Sri Lanka Bomb Blast: श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों में 3 भारतीय सहित 207 लोगों की मौत, 400 से अधिक घायल

श्रीलंका में लिट्टे के साथ गृह युद्ध के समाप्त होने के करीब एक दशक बाद यह भीषण हमला हुआ है. ट्रंप ने ट्वीट कर श्रीलंका के लोगों के साथ संवेदना जताई और कहा कि अमेरिका उन्हें मदद देने के लिए तैयार है. उन्होंने तीन चर्चों और तीन होटलों में हुए विस्फोटों में 138 लोगों की मौत होने के बदले गलती से 13.8 करोड़ लोग लिख दिया.

You might want to revise that death toll ⁦@realDonaldTrump⁩. Not everything is measured in millions. How “heartfelt” can the condolences be if you aren't even concentrating on the message of condolence when sending it out? pic.twitter.com/zujGPLCUqj