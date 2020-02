1 साल के बच्चे को साथ लेकर ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल, कहा- मां और ड्यूटी, दोनों फर्ज निभा रही हूं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत दौरे को लेकर देश में तैयारियां जोरों पर हैं. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनेर भी होंगे. जेरेड अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं. 24 फरवरी को ट्रंप परिवार अमेरिका से सीधे गुजरात की धरती पर कदम रखेगा. अहमदाबाद में ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ रोड शो करते हुए वहां स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम 'मोटेरा' का उद्घाटन करेंगे. वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा है. हजारों सुरक्षाकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है. अहमदाबाद के विसात में एक महिला कांस्टेबल ने अपने फर्ज और मातृत्व की अनूठी मिसाल पेश की है. वह अपने एक साल के बेटे को साथ लेकर ड्यूटी कर रही हैं.

महिला कांस्टेबल का नाम संगीता परमार है. संगीता ने इस बारे में कहा, 'ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर मां अपनी ड्यूटी और बतौर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पूरी करूं. उसकी (बच्चे की) तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूं और उसे दूध पिला रही हूं.'

Sangita Parmer, a police constable is performing her duties at Visat, Ahmadabad, with her 1 year old son. She says, "It is difficult but it is my responsibility to fulfill both duties of a mother & a constable. He is not well therefore I have to bring and breastfeed him".#Gujaratpic.twitter.com/ccOAeLZfY3