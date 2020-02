अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया संग किया 'ताज' का दीदार, विजिटर बुक में लिखी यह बात...

खास बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया 'ताज' का दीदार पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद कुशनेर भी थे साथ विजिटर बुक में लिखा, 'ताजमहल हमें प्रेरणा देता है'

भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को पत्नी मेलानिया (Melania Trump) के साथ ताजमहल (Taj Mahal) का दीदार किया. इस दौरान उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनेर भी साथ थी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा हवाईअड्डे पर ट्रंप की अगवानी की. डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी की. ट्रंप वहां से सीधे साबरमती आश्रम गए. वहां उन्होंने चरखा चलाया और सूत भी काते. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ थे. इसके बाद वह दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम गए, जहां 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम को संबोधित किया.





US President Donald Trump's message in the visitor's book at the Taj Mahal- "Taj Mahal inspires awe, a timeless testament to the rich and diverse beauty of Indian culture! Thank you, India". pic.twitter.com/QtD87OeiYk — ANI (@ANI) February 24, 2020



ताजमहल की विजिटर बुक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'ताजमहल हमें प्रेरणा देता है. यह भारत की संस्कृति की विभिन्नता और संपन्नता की शानदार विरासत है. शुक्रिया, भारत.'



#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/hoPx0M8kAd — ANI (@ANI) February 24, 2020

Uttar Pradesh: US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner at the Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/c2zxTQMeZ5 — ANI (@ANI) February 24, 2020



बता देें कि मोटेरा स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोग ट्रंप का स्वागत करने के लिए मौजूद थे. पहले पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस पारिवारिक आगमन से रिश्तों की मिठास और ज्यादा बढ़ेगी. पीएम मोदी ने कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट नमस्ते का महत्व बहुत गहरा है. आज आप उस साबरमती तट पर हैं, जिसका भारत की आजादी में महत्वपूर्ण स्थान है. साबरमती का देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है. हमारी विविधता और एकता भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते का बहुत बड़ा आधार है. ये पारिवारिक आगमन भारत के लिए सम्मान की बात है. अमेरिका हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है और आपके दौरे से हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे.' पीएम मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया.

ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका भारत से प्यार करता है और सम्मान करता है. भारत आना मेरे लिए सौभाग्य है. मेरे लिए बहुत बडे़ सम्मान की बात है. सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ऐसे स्वागत के लिए अभिभूत हूं. 1.25 लाख लोगों का इस स्वागत के लिए धन्यवाद. अगले 10 साल में भारत से गरीबी हट जाएगी. भारत की तरक्की हर देश के लिए मिसाल है. यह स्वामी विवेकानंद का देश है. भारत में हर नागरिक के हक का सम्मान है.