अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, पीएम मोदी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन...

फ्रांस के बिआरित्ज शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाने लगे. प्रेस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग हमें बातें करने दीजिए, जरूरत पड़ने पर आपको जानकारी दी जाएगी.

PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, बोले- भारत-पाक के बीच तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं

इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन इसमें बातचीत करना नहीं चाहते. ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी मुस्कुराने लगे और हॉल ठहाकों से गूंज उठा. इसी दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और प्यार से थपकी दी. पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



#WATCH France: US President Donald Trump jokes with Prime Minister Narendra Modi during the bilateral meeting on the sidelines of #G7Summit. Trump says, "He (PM Modi) actually speaks very good English, he just doesn't want to talk" pic.twitter.com/ee66jWb1GQ