पीएम मोदी ने उठाया ईरान का मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- हमें कोई जल्दबाजी नहीं है

जापान के ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच बातचीत के प्रमुख मुद्दे ईरान, 5जी, द्विपक्षीय संबंध, रक्षा और व्यापार रहे. आपको बता दें कि ओसाका आने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर नाखुशी जाहिर की थी. इससे पहले मोदी, ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच मुलाकात हुई थी. इन तीनों के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई थी. इस मौके पर ट्रंप ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बधाई भी दी. डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम आपके साथ ईरान, 5जी, द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध पर बात करना चाहते हैं. वहीं ट्रंप ने भी कहा, हम लोग सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम कई मुद्दों एक साथ मिलकर काम करेंगे उनमें सेना भी शामिल है.

#WATCH US President Donald Trump at bilateral meeting with PM Narendra Modi in Osaka, Japan: We have become great friends & our countries have never been closer. I can say that with surety. We'll work together in many ways including military, we'll be discussing trade today pic.twitter.com/SjvenXi4df

जापान: ओसाका में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- आपने बड़ा काम किया है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान ही ट्रंप ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, आपने सबको साथ लाने का बड़ा काम किया है. मुझे याद है कि जब आपने पहली बार कार्यभार संभाला था तो कई समूह थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे लेकिन अब वह साथ हैं.

BRICS समिट में PM मोदी बोले- 'आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा', दिए ये 5 सुझाव

वहीं इस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान था क्योंकि भारत इस देश से बड़ा हिस्सा तेल का खरीदता है. लेकिन अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं. अमेरिका ने सभी देशों को ईरान से तेल न खरीदने की हिदायत दी है. इसका खराब असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है क्योंकि बाकी तेल उत्पादक देशों से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए महंगा पड़ता है. पीएम मोदी की ओर से ईरान का मुद्दा उठाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी ओर से संदेश वही है जो बीते तीन दिन से दिया जा रहा है. हमारे पास काफी समय है,कोई जल्दबाजी नहीं है. समय का कोई भी दबाव नहीं है. वे (ईरान) समय ले सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आखिरी तक कुछ न कुछ हल निकलेगा. अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो आप खुद ही सुनेंगे.

US President Trump on Iran: The message is the same as last 3 days. We've a lot of time, no rush. They can take their time. There is absolutely no time pressure. I think in the end hopefully it's going to work out. If it works out, great, if it doesn't, you'll be hearing about it pic.twitter.com/tOUj5jPK1C