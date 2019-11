चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनको विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई भाषण नहीं दिया. उन्होंने एक लिखित संदेश दिया जो कि इस समारोह में पढ़ा गया. जस्टिस गोगोई ने इस संदेश में कहा है कि 'भले ही मैं शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा.'

जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने साथी जजों और सभी सहयोगी अधिकारियों के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को भी धन्यवाद दिया. जस्टिस गोगोई ने आभार जताते हुए कहा कि मेरे इतने समय के कार्यकाल में लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया. सभी को शुभकामनाएं.

जस्टिस रंजन गोगोई ने परंपरा से हटकर अपने विदाई कार्यक्रम में कोई स्पीच नहीं दी. इस सादगीपूर्ण समारोह में जस्टिस गोगोई के संदेश को ही पढ़ा गया. यह संदेश जस्टिस गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दिया था.

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा- जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए मौन रहना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हर जज के रिटायरमेंट पर समारोह आयोजित किया जाता है. बार की ओर से कहा गया कि जस्टिस गोगोई की इच्छा के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट लॉन में समारोह स्थल पर कोई मंच नहीं बनाया गया.

Delhi: Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi is being given farewell at the Supreme Court premises. Today is his last day as the CJI; he is retiring on November 17th. Justice Sharad Arvind Bobde (pic 3) will take oath as the next Chief Justice of India (CJI), on November 18th pic.twitter.com/3MlAHn8wB7