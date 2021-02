'हल्के में न लें किसान आंदोलन', चंडीगढ़ में प्रदर्शन स्थल पहुंचकर अमरिंदर सिंह ने केंद्र को चेताया

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "सभी आयु वर्ग के लोग इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज शाम मैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के मटका चौक पर कुछ नागरिकों के साथ इसमें शामिल हुआ. मैं फिर से केंद्र सरकार से इस विरोध को हल्के में नहीं लेने और इन कानूनों को रद्द करने की अपील करता हूं."

People of all age groups are protesting across India against these anti-farmer laws. This evening I joined some citizens at Matka Chowk in Punjab's capital Chandigarh. Again appeal to the Centre to not take this protest lightly and to repeal these laws. pic.twitter.com/d92v9G6gX4