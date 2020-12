DR Babasaheb Ambedkar Death Anniversary: संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी 10 बातें

अंबेडकर लंदन से अर्थशास्‍त्र में डॉक्‍टरेट करना चाहते थे लेकिन स्‍कॉलरश‍िप खत्‍म हो जाने की वजह से उन्‍हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आना पड़ा. इसके बाद वे कभी ट्यूटर बने तो कभी कंसल्‍टिंग का काम शुरू किया लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उन्‍हें सफलता नहीं मिली. फिर वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्‍त किए गए. 1923 में उन्‍होंने 'The Problem of the Rupee' नाम से अपना शोध पूरा किया और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्‍हें 'डॉक्‍टर्स ऑफ साइंस' की उपाध‍ि दी. 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्‍हें डॉक्टरेट की उपाधि दी.