शीला दीक्षित को अपने अंदाज में दी कुमार विश्वास ने श्रद्धांजलि, लिखा- राजनीति का स्वर्णिम पाठ पढ़ाने के लिए धन्यवाद

दिल्ली की तीन बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आकास्मिक निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आप जैसी बेहद सौम्य और सुलझे विचारों की प्रगतिशील नेता का जाना न केवल कांग्रेस या दिल्ली बल्कि पूरे देश की बड़ी क्षति है. ईश्वर आप को अपनी शांति-छाया में यथेष्ट स्थान प्रदान करे, यही प्रार्थना है.

इस दौरान कुमार विश्वास ने शीला दीक्षित को याद करते हुए ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली-लखनऊ उड़ान में राजनीति का 'स्वर्णिम पाठ' पढ़ाने के आपका आभार. इस ट्वीट में कुमार ने शीला दीक्षित के उस ट्वीट का भी जिक्र किया है, जब पूर्व सीएम ने डॉक्टर कुमार विश्वास की तारीफ करते हुए लिखा था कि तुम तो सबको लाजवाब कर देते हो. दरअसल यह उस वक्त का ट्वीट है जब लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही थी, अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन करने में आनाकानी कर रही है. इस समय अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच ट्विटर के जरिए जुबानी जंग भी चल रही थी. इसी लड़ाई में कुमार विश्वास ने छलांग लगाई थी कि और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जमकर चुटकी ली थी.

Thanks #ShielaDixit ji, for the golden lesson of Politics, you gave me that day in Delhi-Lucknow flight ???? RIP ????

“Patience+Presence+Persuasion” https://t.co/PwpmSGBfFx