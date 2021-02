'तीसरी आंख' से किसानों के चक्का जाम पर नजर रख रही दिल्ली पुलिस, देखें वीडियो

गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दिन लाल किले पर हुई हिंसा (Red Fort Violence) के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) हाई अलर्ट पर है. किसानों के चक्का जाम के एलान के बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. दिल्ली और आसपास के अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर पुलिस के साथ-साथ पारा मिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है. उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस कैमरे लगे ड्रोन का भी सहारा ले रही है. खासकर बॉर्डर इलाके में पुलिस ड्रोन के जरिए ही निगरानी कर रही है. हालांकि, किसानों ने दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया है.

#WATCH I Delhi: Drone cameras deployed in the national capital to monitor the situation in the wake of 'Chakka Jaam' call by farmers; visuals from Tikri border. pic.twitter.com/fQNfd0CNN3