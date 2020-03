कोरोनावायरस: लॉकडाउन के बीच ओवैसी ने जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिमों से की ये अपील

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते हुए सरकार ने 21 दिनों के लिए देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की है. साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है. बावजूद इसके संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है. इस बीच, AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से ज़ुहर की नमाज़ घर में अदा करने की अपील की है. ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा- सभी मुसलमानों से मेरी अपील है कि कल बरोज जुम्मा, घर पर ज़ुहर की नमाज़ अदा करें और मस्जिदों में जमा होने की शकल ना बनाएं. इस लड़ाई में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है सामाजिक दूरी बनाए रखना. हमें बड़ी सभाओं को रोकना जरूरी होगा.

ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की ओर से की गई अपील पर यह प्रतिक्रिया दी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर, मुसलमानों को मस्जिदों में जुमे की नमाज़ अदा करने के बजाय घर पर ज़ुहर की नमाज देने की अपील की जाती है. एक साथ की जाने वाली प्रार्थनाओं के लिए बाहर मत निकले और घरों में ही रहें. अपने साथी नागरिकों को कोरोनावायरस के खतरे से बचाने के लिए यह कदम बहुत जरूरी है.

My appeal to all Muslims is to offer Zuhur prayers tomorrow at home & to not congregate



The only way we can get ahead in this fight is by practicing social distancing & preventing larger gatherings https://t.co/jsoSJI1fNJ