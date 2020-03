भारत में कोरोना वायरस का खतरा, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दुनियाभर में फैलते जा रहे कोरोना वायरस के खतरे के सिलसिले में हेल्पलाइन फोन नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं, जिन पर मदद की गुहार की जा सकती है. हेल्पलाइन फोन नंबर 011-23978046 है. इसके अलावा, सहायता के लिए ncov2019@gmail.com पर भी सरकार को ईमेल भेजा जा सकता है. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने पुष्टि की है कि भारत में अब तक कुल 28 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किए गए टेस्ट में पॉज़िटिव मिले हैं, जिनमें 16 इटैलियन सैलानी हैं. हर्षवर्धन ने इस लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें लोगों को बुनियादी सुरक्षा से जुड़े उपायों की जानकारी दी गई है.

भारत में कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही इससे संक्रमित होने वालों लोगों की संख्या में एकाएक उछाल देखने को मिला. स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली स्थित ITBP के क्वारैन्टाइन सेंटर में 21 इटैलियन पर्यटकों में से 15 के कोरोनावायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार इसकी जानकारी दी. भारत में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 28 हो गई है, जिनमें 16 विदेशी और 12 भारतीय शामिल हैं.

कृपया ध्यान से पढ़ें #COVID19 से सम्बंधित सभी के लिए बुनियादी सुरक्षा के उपाय

इनका पालन करें व व्यापक जागरूकता के लिए इस जानकारी को साझा करें#CovidVirusUpdate पर जानकारी और सूचना,दोनों के संदर्भ में, Helpline नम्बर है 011-23978046 व email ncov2019@gmail.com pic.twitter.com/HWFQzbgwej