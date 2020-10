Durga Ashtmi 2020: देखिए, अष्टमी के दिन देश के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भक्तों ने किस तरह की मां की आराधना

मुंबई: दुर्गा अष्टमी पर मुंबा देवी मंदिर के बाहर भक्तों को प्रार्थना करते देखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र के मंदिर कोविड 19 के कारण बंद हैं.

Mumbai: Devotees seen praying outside Mumba Devi Temple on Durga Ashtami as Maharashtra's temples remain closed due to #COVID19.



"Our business is down by almost 70 per cent despite the festive season," says Kanchan, a stall-owner outside the temple.

असम: भक्तों ने गुवाहाटी में एक दुर्गा पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए पूजा की.

Assam: Devotees offered prayers at a Durga Puja pandal in Guwahati while following social distancing norms on 'Saptami', earlier today. #COVID19

त्रिपुरा: अगरतला में दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचे भक्त.

Tripura: People visit various Durga Puja pandals in Agartala on 'Saptami'.

पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में एक दुर्गा पूजा पंडाल में स्वास्थ्यकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए मूर्तियों को स्थापित किया गया है.

West Bengal: A Durga Puja pandal in Murshidabad has installed idols paying tribute to healthcare workers. #COVID19

आंध्र प्रदेश: भक्तों ने विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना की.

#WATCH Andhra Pradesh: Devotees throng Kanaka Durga Temple in Vijayawada, on the eighth day (Ashtami) of Navratri today.

नेपाल: ललितपुर के खोखना गाँव में लोगों ने 'सिकली जात्रा' मनाई.

Nepal: People celebrated 'Sikali Jatra' in Khokana village of Lalitpur yesterday.



'Sikali Jatra' is a five-day festival dedicated to goddess Sikali.

शिमला में नवरात्रि के दौरान प्रार्थना करने के लिए हाटू मंदिर पहुंचे भक्त.

Himachal Pradesh: People visited Hatu temple in Shimla to offer prayers during Navaratri.



A visitor Shefali from Gurgaon (Haryana) says, "We did a lot of planning before coming here. There is no crowd but we are taking all precautions keeping in mind the safety of locals."

दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में 'दुर्गा अष्टमी' पर भव्य आरती.

Grand arti performed at Delhi's Jhandewalan temple on 'Durga Ashtami'



Grand arti performed at Delhi's Jhandewalan temple on 'Durga Ashtami'

भक्तों ने आज नवरात्रि के आठवें दिन (अष्टमी) को तिरुवनंतपुरम में पझवांगड़ी गणपति मंदिर में की पूजा.

Kerala: Devotees offer prayers at Pazhavangadi Ganapathi Temple in Thiruvananthapuram on the eighth day (Ashtami) of Navratri today.

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भक्तों ने अष्टमी के दिन कुछ इस तरह किये मां के दर्शन.