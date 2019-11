महाराष्ट्र में सियासी नाटक के बीच आज 'मन की बात' करेंगे पीएम मोदी

महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे 'मन की बात' कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात किया करते हैं. यह उनके दूसरे कार्यकाल की 6ठवीं मन की बात होगी. मन की बात का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. इसे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और नरेंद्र मोदी ऐप पर सुना जा सकता है.

पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी. मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने देश-दुनिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दों को उठाया है.

Do tune in tomorrow at 11 AM. #MannKiBaatpic.twitter.com/gSVHx6QTs9