ताजिकिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए झटके

भूकंप भारतीय समयानुसार 10:34 PM बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया.

दिल्ली और आस पास के इलाकों में भी कई सेकेंड तक काफी तेज झटके महसूस किए गए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'दिल्ली में भूकंप के झटके, सभी की सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं'.

अमृतसर में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है.

हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तुरंत ही भूकंप को लेकर जानकारी साझा करनी शुरू कर दी और #Earthquake टॉप ट्रेंड बन गया.

Reports of a large earthquake impacting India, Pakistan, Afghanistan, and Central Asia. I hope all are safe.