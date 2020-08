पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दुर्गापुर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है.हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 26-08-2020, 07:54:02 IST, Lat: 23.79 & Long: 88.36, Depth: 10 Km ,Location: 110km ENE of Durgapur, West Bengal, Indiafor more information https://t.co/r5wyQMQ2gfpic.twitter.com/RpTsM4foxE