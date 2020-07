Earthquake: लद्दाख में महसूस किए गए 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके

देश के कई हिस्सों में लगातार आ रहे भूकंप के क्रम में गुरुवार को लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि लद्दाख में कारगिल से 119 किलोमीटर उत्तर-उत्तरी पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. रिक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है.

न्यूज एजेंसी ANI ने सिस्मोलॉजी सेंटर के हवाले से बताया कि लद्दाख में ये झटके दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर आए थे.

Earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale struck 119 km North-Northwest of Kargil, Ladakh at 13:11 hours today: National Center for Seismology pic.twitter.com/iawf6KMvJe