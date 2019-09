Delhi Earthquake: दिल्ली-NCR,जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके

Earthquake in Delhi: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित उत्तर भारत के कई शहरों में मंगलवार शाम को भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए. भूकंप (Earthquake) का केंद्र लाहौर से 173 किमी दूर था. वहीं इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. उधर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का झटका शाम 4 बजकर 31 मिनट पर महसूस किया गया. बता दें पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर सहित कुछ शहरों में भी भूकंप के झटके महूसस किए गए. पाकिस्तान में भूकंप से काफी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं. ARY न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के जालटान में कई जगहों पर सड़के धंस गईं हैं और दो हिस्सों में बंट गई है.

IMD-Earthquake: Earthquake of magnitude 6.3 on the Richter Scale hit Pakistan - India (J&K) Border region at 4:31 pm today. https://t.co/tKPY2lK3dk