दिल्ली-NCR में भूकंप के झटके, 3.2 मापी गई तीव्रता- नोएडा के पास था केंद्र

Earthquake In Delhi NCR: दिल्ली-NCR में बुधवार रात को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई. भूकंप का केंद्र गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था. भूकंप के झटके रात 10 बजकर 42 मिनट पर महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र जमीन से चार किलोमीटर की गहराई पर था. इससे पहले बीते शुक्रवार को भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. उस समय रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी.

Earthquake of magnitude 3.2 struck 19km South-East of Noida at 10:42 pm today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/1FXVjwIsC6