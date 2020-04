Earthquake News: असम के गुवाहाटी सहित राज्य के कई हिस्सों में रविवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि अभी तक इसकी तीव्रता का पता नहीं चल सका है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.



Assam: Earthquake tremors felt in Guwahati & other parts of the state. pic.twitter.com/0TtAHSGJcc