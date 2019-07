मोइन कुरैशी धन शोधन मामला: ED ने में कारोबारी सतीश बाबू को किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया 

ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोईन कुरैशी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. बाबू के आरोपों से ही पिछले साल सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच युद्ध छिड़ गया था. कारोबारी को पहले इस मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया था लेकिन अब उसे आरोपी भी बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि बाबू को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि बाबू से कुछ घंटों तक पूछताछ की गई और जांच में सहयोग ना करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया. एजेंसी कुछ वित्तीय लेन-देन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसलिए वह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. ईडी ने कुरैशी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया था जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

