एडिटर्स गिल्ड ने वित्त मंत्रालय में पत्रकारों की पाबंदी के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज, कहा- यह प्रेस की आजादी के लिए खतरा

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय के उस फैसला पर कड़ा ऐतजार जताया है जिसमें मंत्रालय ने नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है. गिल्ड ने मंत्रालय के इस आदेश को प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया है. गिल्ड ने मंत्रालय के इस ऑर्डर के खिलाफ एक पत्र भी जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की आजादी को लेकर भारत की छवि और खराब होगी. बता दें कि फिलहाल उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वित्त मंत्रालय के अंदर दिया जा रहा है जिन्होंने पहले से ही किसी अधिकारी से मिलने समय तय किया हुआ है. वित्त मंत्रालय के इस आदेश पर गिल्ड का कहना है कि मंत्रालय के साथ इस बात से गिल्ड का कोई विवाद नहीं है कि पत्रकारों को संयम और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए लेकिन इस तरह का आदेश इसका उत्तर नहीं है.

The Editors Guild of India has issued a statement - https://t.co/xrPM0vb2jKpic.twitter.com/4SmDy0fIBX