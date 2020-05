Eid 2020: कोरोनावायरस के बीच ईद, केंद्रीय मंत्री मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी बोले- त्योहार की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे

ऐसे में इस बार की ईद सामूहिक नमाज़ पढ़ने, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देने और मेले जाने की रवायत के बिना अधूरी ही रहेगी.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने रविवार को कहा कि इस बार की ईद काफी अलग होगी. ऐसा पहली बार होगा जब लोग अपने घरों पर ही ईद मनाएंगे. उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे त्योहार की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में नक़वी ने कहा, ‘ऐसा पहली बार होगा जब हम कोविड-19 महामारी के चलते ईद अपने घरों में मनाएंगे और घर पर ही नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इससे त्योहार की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे. हम दुआ करेंगे कि देश को जल्द से जल्द कोविड-19 से छुटकारा मिले.'

For the first time, we will offer prayer & celebrate #EidUlFitr at home due to #COVID19 pandemic but that will not affect the festive spirit. We will pray that the country gets rid of COVID-19 at the earliest: Union Minister of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi pic.twitter.com/dVdusITj72