Eid Al Adha 2020 LIVE Updates: आज मनाया जा रहा ईद-उल-अजहा का त्योहार, मस्जिदों में हो रही नमाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है.

Eid Mubarak!



Greetings on Eid al-Adha. May this day inspire us to create a just, harmonious and inclusive society. May the spirit of brotherhood and compassion be furthered.