भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 0230 बजे से चक्रवात 'बुलबुल' का दबाव सुंदरबन नेशनल पार्क से 12 किमी दक्षिण पश्चिम की ओर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर बना हुआ है.

India Meteorological Dept (IMD): Severe Cyclonic Storm #Bulbul lay centred at 0230 hours of today, over coastal West Bengal & adjoining Bangladesh, about 12 km southwest of Sundarban National Park (South 24 Parganas District of West Bengal). pic.twitter.com/w2XfNzEev7