चुनाव आयोग ने Twitter से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा का ट्वीट डिलीट करने को कहा

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 फरवरी को होने वाले मतदान को भारत-पाकिस्तान का मुकाबला बताने वाले कपिल मिश्रा के ट्वीट को केंद्रीय चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने सीधे ट्वीटर से कहा है कि इसे तुरंत डिलीट किया जाए. इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आयोग से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था. आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव की तुलना भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से की थी. उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. कपिल मिश्रा ने दो ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा, ' 'AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं. जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा. जब जब देशद्रोही भारत मे पाकिस्तान खड़ा करेंगे. तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा.' इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, '8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा'.

#UPDATE Delhi Chief Electoral Officer's office requests Election Commission of India to begin the process for removal of Kapil Mishra's tweet. Election Commission has asked Twitter directly to remove the tweet. https://t.co/BRBBo1Jixa