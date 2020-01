BJP प्रत्याशी कपिल मिश्रा के दिल्ली चुनाव में भारत-पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी

बीजेपी नेता और प्रत्याशी कपिल मिश्रा के दिल्ली चुनाव को लेकर भारत-पाकिस्तान वाले बयान पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है. ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा बीच चुनाव में बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव की तुलना भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से की है. उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. कपिल मिश्रा ने दो ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा, ' 'AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं. जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा. जब जब देशद्रोही भारत मे पाकिस्तान खड़ा करेंगे. तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा.' इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, '8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा'.

BJP leader Kapil Mishra, on 23rd January, had tweeted '...On 8th February there will be a contest between India and Pakistan on the streets of Delhi.' #DelhiElections2020https://t.co/RII7su01pnpic.twitter.com/s9eztEUMXG