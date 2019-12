Jharkhand Election Results 2019: झारखंड में किसके सिर सजेगा ताज, फैसला आज, 8 बजे शुरू होगी गिनती

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए पांच चरणों में मतदान 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक हुआ था. सभी सीटों के लिए ईवीएम में बंद मतों की गणना सोमवार को होगी. 24 जिला मुख्यालयों में गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी. मतगणना का अधिकतम दौर चतरा में 28 राउंड और सबसे कम दो राउंड चंदनकियारी और तोरपा सीटों पर होगा. निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मुख्यालयों में इस बाबत इंतजाम कर लिए हैं. पहला परिणाम दोपहर 1 बजे आने की उम्मीद है. 20 दिसंबर को आखिरी चरण के मतदान के बाद आए एक्जिट पोल की अगर बात करें तो राज्‍य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है. ज्‍यादातर एक्जिट पोल ने राज्‍य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है. मतगणना के बाद स्‍पष्‍ट हो जाएगा कि सीएम रघुबर दास रहेंगे या जाएंगे.

- झारखंड: विधानसभा चुनवा के लिए वोटों की गिनती आज. दुमका में एक मतगणना केंद्र की तस्वीरें.

Jharkhand: Counting of votes for #JharkhandAssemblyPolls to take place today. Visuals from a counting centre in Dumka. pic.twitter.com/Sxe1eQpbeB