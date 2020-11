By election results 2020 live updates: 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करेंगे देश की राजनीति की दिशा

By election results 2020: 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना

Live By election results 2020: मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव (By election) के लिए मंगलवार को मतगणना होगी. मध्यप्रदेश (MP bypolls) की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम (By election results 2020) राज्य की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार का भविष्य तय करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी और चुनाव आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार एक उम्मीदवार, उनका चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट मतगणना केन्द्र के हॉल में मौजूद रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि मतगणना स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं. मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं. उत्तर प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिये भी मतगणना होगी. प्रशासन की तरफ से सुचारू मतगणना के लिये व्यापक इंतजाम किये गए हैं. इन सीटों पर तीन नवंबर को उपचुनाव हुआ था. उपचुनाव के तहत गुजरात की आठ विधानसभा सीटों, मणिपुर की चार सीटों और हरियाणा की एक सीट, छत्तीसगढ़ की एक, झारखंड की दो सीटों, कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी. इसके अलावा नगालैंड की दो सीटों, तेलंगाना की एक सीट और ओडिशा की दो सीटों के लिए भी वोटों की गिनती होगी. मणिपुर को छोड़कर सभी सीटों पर तीन नवम्बर को मतदान हुआ था. मणिपुर की विधानसभा सीटों के लिए सात नवम्बर को मतदान हुआ था. इसके अलावा बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतगणना होगी.

Here are the Live Updates on By election results 2020

Nov 10, 2020 06:50 (IST) बिहार में एक लोकसभा सीट पर वोटिंग के भी नतीजे

बिहार में विधानसभा सीटों के लिए हुए तीसरे चरण की वोटिंग के साथ-साथ वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई है. यहां पर फरवरी में जनता दल (यूनाइटेड) के लोकसभा सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन होने के बाद उपचुनाव हुआ है. बिहार में विधानसभा सीटों के लिए हुए तीसरे चरण की वोटिंग के साथ-साथ वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई है. यहां पर फरवरी में जनता दल (यूनाइटेड) के लोकसभा सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन होने के बाद उपचुनाव हुआ है.

Nov 10, 2020 06:46 (IST) देश की 63 विधानसभा सीटें खाली

बता दें कि देश की राज्य विधानसभाओं में फिलहाल कुल 63 सीटें खाली हैं, इनमें से 58 सीटों पर वोटिंग कराई गई है. जिन सात सीटों पर वोटिंग नहीं हुई है, वो तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल से हैं. चुनाव आयोग ने इन सीटों पर अभी वोटिंग कराने का फैसला नहीं किया था. बता दें कि देश की राज्य विधानसभाओं में फिलहाल कुल 63 सीटें खाली हैं, इनमें से 58 सीटों पर वोटिंग कराई गई है. जिन सात सीटों पर वोटिंग नहीं हुई है, वो तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल से हैं. चुनाव आयोग ने इन सीटों पर अभी वोटिंग कराने का फैसला नहीं किया था.