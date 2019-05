मोदी की क्लीन चिट पर अशोक लवासा की नाराजगी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया जवाब

पीएम मोदी की क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए. लेकिन इससे पहले सभी मतभेद चुनाव आयोग कार्यालय के अंदर ही रहे. ऐसे वक़्त में विवाद से बेहतर खामोशी है. सुनील अरोरा ने यह भी कहा कि आचार संहिता के मामलों को लेकर चुनाव आयोग की अंदरुनी गतिविधियों पर जो विवादित खबरें मीडिया में चल रही हैं उसको टाला जा सकता था. गौरतलब है कि पीएम को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग की क्लीन चिट को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की 4 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखी एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें फुल कमीशन की बैठक से दूर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि अल्पमत के फ़ैसले रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं.

Chief Election Commissioner Sunil Arora issues statement on EC Ashok Lavasa's purported letter to him, says, 'an unsavory and avoidable controversy reported in sections of media today about internal functioning of ECI in respect of handling of Model Code of Conduct.' (3/3) pic.twitter.com/yuRxOHMaGL

क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

उन्होंने लिखा है कि उनके अल्पमत के फ़ैसले रिकॉर्ड न किए जाने के कारण उनके बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह गया है. सूत्रों के मुताबिक कमीशन के नियमों के तहत काम करने के लिए उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाने की भी बात कही है. चिट्ठी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अशोक लवासा को मीटिंग के लिए बुलाया था.

CEC Sunil Arora: But the same largely remained within confines of ECI after demission of office unless appearing much later in a book written by the concerned ECs/CECs. I personally never shied away from a public debate whenever required but there is time for everything. (2/3) https://t.co/5OtXtxNPDz