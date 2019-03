जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, तलाशी जारी

एक तरफ पाकिस्तान अमन और शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर लगातार गोलीबारी जारी है. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देर रात आंतकवादियों के साथ शुरू हुई गोलीबारी तड़के सुबह तक जारी रही. कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था. आखिरी जानकारी मिलने तक आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ थम गई है और वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

#UPDATE: The firing has now stopped. A search operation is underway. More details awaited. https://t.co/bV6Rg3jzj3