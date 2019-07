बस्ती पुलिस का 'सिंघम स्टाइल', हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लेकर ऐसे निकले जैसे...देखें- VIDEO

उत्तर प्रदेश में जारी धड़ाधड़ एनकाउंटर के बीच बस्ती जिले का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में बस्ती पुलिस की स्वाट टीम के सदस्य फिल्मी अंदाज में हाथ में ऑटोमैटिक हथियार लहराते नजर आ रहे हैं. वीडियो में पीछे एक गाना भी बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह किसी एनकाउंटर सीन का हिस्सा है. देखते-देखते स्वाट टीम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस महके में हड़कंप मच गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर पूरी SWAT टीम का ट्रांसफर कर दिया गया है. वायरल वीडियो में बस्ती पुलिस की SWAT टीम के सदस्य हथियारों की खुलेआम नुमाइश करते नजर आ रहे हैं.

Regarding a viral video of SWAT team of Basti Police, DGP UP OP Singh has directed SP Basti to transfer entire SWAT team to police lines and get the matter enquired by CO city.

We do not sanction unprofessional display of weapons & grotesque caricaturing of Police.