केंद्र सरकार की राय, गर्भवती मादा हाथी ने गलती से पटाखों से भरा फल खा लिया होगा..

Pregnant Elephant Death in Kerala: केरल (Kerala) में गर्भवती हाथी (Pregnant Elephant) की दर्दनाक मौत से जुड़े मामले की प्राथमिक जांच में पाया गया है कि उसने गलती से पटाखे से भरा फल खा लिया होगा. यह बात पर्यावरण मंत्रालय ने सोमवार को कही. मंत्रालय के अनुसार, कई बार स्थानीय लोग जंगली सुअरों के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए विस्फोटक से भरे फल लगाने का अवैध कार्य करते हैं. गौरतलब है कि 15 वर्षीय मादा हाथी ने सिलिकॉन वैली के जंगल में पटाखे से भरे अनानास का सेवन कर लिया था जो उसके मुंह में फट गया. करीब एक सप्ताह बाद 27 मई को वेल्लियार नदी में इस हथिनी की मौत हो गई थी. मंत्रालय की ओर से इस बारे में कुछ टवीट्स किए गए गए जिसमें कहा गया है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. ट्वीट में कहा गया है, "प्राथमिक जांच में पता चला है कि संभवत: हाथी ने गलती से इस तरह के फल का सेवन किया है. मंत्रालय इस मामले में लगातार केरल सरकार के संपर्क में है और उन्हें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कहा है."

As of now, one person has been arrested & efforts are on to nab more individuals who may have participated in this illegal & utterly inhumanae act. The @WCCBHQ has also been directed to act on this matter with utmost sense of urgency.#WildlifeProtection