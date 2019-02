ईशा गुप्ता ने फुटबॉलर एलेक्जेंडर इवोबी पर नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी

अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने नाइजीरिया के फुटबॉलर एलेक्जेंडर इवोबी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने को लेकर माफी मांगी है. इस मामले में सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई थी.

ईशा ने अपने इंस्टाग्राम खाते पर व्हाट्सएप चैट का एक स्नैपशॉट साझा किया था जिसके बाद से उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही थी. इस चैट में एलेक्जेंडर इवोबी की उनके प्रदर्शन को लेकर आलोचना की गई थी.

चैट में ईशा के मित्रों ने इवोबी को 'गोरिल्ला' बताया और कहा कि उनके लिए क्रमिक विकास (इवोलूशन) रुक गया है. इस पर ईशा उत्तर देती हैं, "हाहा..मुझे नहीं पता कि उन्हें मैदान से बाहर क्यों नहीं रखा गया."

It was us discussing our frustration during the game.sorry as I din realise it directed towards racism.laughed over the spur of the moment, which was the games result guys.been victim of racism myself before. But this is not something m proud of. It was a fault,sorry guys