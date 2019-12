दरभंगा में 5 साल की बच्ची से रेप, उन्नाव में 3 साल की मासूम के साथ 'गलत हरकत', मध्य प्रदेश में लड़की ने की खुदकुशी

खास बातें नहीं थम रहा मासूमों का साथ अत्याचार उन्नाव में अब 3 साल की मासूम के साथ गलत हरकत दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप

तेलंगाना में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर के चार आरोपियों का शुक्रवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. पुलिस का दावा है कि इन चारों आरोपियों में से 2 ने पुलिस के हाथ से हथियार छीन कर फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और जवाबी फायरिंग में चारो की मौत हो गई. हालांकि पुलिस के तरीके और थ्योरी पर भी जमकर सवाल उठ रहे हैं. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिंदा जला दी गई रेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल कार्डियेक अरेस्ट के बाद मौत हो गई है. इन दोनों ही घटनाएं जब सामने आई थीं तो देश में काफी गुस्सा था और रेप की बढ़ती घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए आपस में चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे. संसद भी इससे अछूती नहीं रही. वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा है कि नाबालिग के साथ रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए लोगों के पास दया याचिका दाखिल करने का आधिकार नहीं होना चाहिए. लेकिन इन चर्चाओं और चिंता के बीच बीते 24 घंटों में रेप, छेड़खानी की घटनाएं भी लगातार जारी रहीं.

बिहार के दरभंगा में एक टैंप ड्राइवर को 5 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. डीएसपी अनोज कुमार ने बताया, 'हमें जानकारी मिली कि टेम्पो ड्राइवर उसे एक बगीचे में ले गया जहां उसके साथ रेप किया. फिलहाल मासूम का इलाज किया जा रहा है'.



Bihar: A tempo driver arrested on charges of raping a 5-year-old girl in Sadar police station limits of Darbhanga, on Friday. Anoj Kumar, Deputy Superintendent of Police says, "We have been told the tempo driver took her to a garden & raped her. Victim is undergoing treatment". pic.twitter.com/EzPGohNHAc — ANI (@ANI) December 7, 2019

वहीं उन्नाव में एक बार फिर एक बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. पीड़िता 3 साल की मासूम है. उन्नाव के एसपी ने बताया है कि आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच जारी है.

Unnao: One arrested on charges of attempting to sexually assault a three year old girl in Makhi village. Vikrant Veer, SP Unnao says, "We arrested the accused from the spot of the incident. Case has been registered, investigation underway". pic.twitter.com/B8ozCPsUN0 — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक लड़की ने गहरे तालाब में कूदकर जान दे दी है. मिली जानकारी के मुताबिक गांव के ही कुछ युवक उसके साथ आए दिन छेड़खानी करते थे. पुलिस ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

MP: A girl allegedly committed suicide by jumping into a pond in Damoh dist's Lidhora village after she was molested on multiple occasions by some youth of her village.Police say "FIR registered.Statements of her relatives will be taken&based on facts,action will be taken."(6.12) pic.twitter.com/ImVAMtzymB — ANI (@ANI) December 6, 2019

कोलकाता में 6 साल की बच्ची को बाथरूम में बंदकर रेप करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक 19 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया है.