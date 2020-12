J&K DDC चुनाव: BJP को उमर अब्दुल्ला की दो टूक- सावधान हो जाएं, जनता ने आईना दिखा दिया 

ताजा रुझानों और नतीजों के मुताबिक गुपकर गठबंधन कश्मीर में 79 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 10 और बीजेपी तीन सीट पर आगे है. जम्मू क्षेत्र में बीजेपी 69 पर और गुपकर 35 सीटों पर जबकि कांग्रेस 16 सीटों पर आगे है. बीजेपी और उसके गठबंधन दल जम्मू क्षेत्र के 16 जिलों में डीडीसी चुनावों में आगे है जबकि गुपकर गठबंधन और कांग्रेस मात्र चार जिलों में बढ़त बनाए हुए है. गुपकर गठबंधन कश्मीर के नौ जिलों में जबकि जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी एक जिले में आगे चल रही है.

J&K डीडीसी चुनाव: गुपकर को 100 से अधिक सीटें, BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों और रुझानों के ट्रेंड पर कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है. उन्होंने ट्वीट किया, "जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनावों में जो रुझान सामने आए हैं, वह @JKPAGD के लिए बहुत उत्साहजनक हैं. बीजेपी ने इस चुनाव को आर्टिकल 370 और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था. लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और यह उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र में भरोसे की बात करते हैं, उन्हें इन आवाजों पर ध्यान देना चाहिए. ”

The trends that have emerged in the DDC polls in J&K are very encouraging for the @JKPAGD. The BJP had made this election a prestige issue about Art 370 & J&K's special status. The people have now spoken & it's for those who believe in democracy to pay heed to these voices.