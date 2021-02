"केरल और असम की यात्रा पर जा सकते हैं PM लेकिन..." किसान आंदोलन पर बोले पी चिदंबरम

उन्होंने ट्वीट किया, "मंदी के वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि का पुरस्कार प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे दिया जा रहा है, मानो वे राज्य के दुश्मन हों. पीएम केरल से असम तक जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से मिलने के लिए 20 किलो मीटर की यात्रा करने का समय उनके पास नहीं है."

The reward to the farm sector for growing at 3.9% in a recession year is to treat the protesting farmers as if they were enemies of the state



The PM travels from Kerala to Assam but does not have the time or inclination to travel 20 kms to meet the farmers on the border of Delhi