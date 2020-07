कुपोषण को लेकर UN की रिपोर्ट पर बोले पूर्व खाद्य सचिव- सरकार के 5 किलो अनाज देने से नहीं चलेगा काम

उन्होंने कहा, 'कोरोना संकट का भुखमरी और कुपोषण पर पड़ने वाले असर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पूरी दुनिया में कुपोषित लोगों की कुल संख्या में करीब 20 फ़ीसदी भारत में रहते हैं. ऐसे में अगर ग्लोबल स्तर पर करीब 8 से 13 करोड़ लोग कोरोना संकट की वजह से कुपोषण की तरफ धकेले जा रहे हैं तो इसमें से एक बड़ी संख्या भारत में रहने वाले गरीब लोगों की है.'

उन्होंने कहा, 'मेरा अनुमान है कि कोरोना संकट की वजह से भारत में करीब 2 से 3 करोड़ लोग कुपोषित लोगों की सूची में शामिल हुए होंगे. कोरोना संकट से पहले से ही भारत में करीब 35 से 40 फ़ीसदी बच्चे कुपोषित है. गरीब व्यक्ति को सिर्फ चावल- दाल देने से काम नहीं होगा. उन्हें पोषक आहार की भी जरूरत होगी.'

भारत सरकार कोरोना महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया करा रही है, इसपर एनसी सक्सेना ने कहा, 'एक व्यक्ति को प्रति महीने करीब 12 किलो अनाज की जरूरत होती है लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ 5 किलो अनाज देने का ऐलान किया है जो काफी नहीं है. विशेषकर ऐसे वक्त पर जब भारत में कुपोषण बढ़ रहा है.'

UN की रिपोर्ट में क्या कहते हैं आंकड़े?

बता दें कि खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट 'The State of Food Security and Nutrition in the World 2020' में कहा है कि कोरोना संकट की वजह से 2020 में 8.3 करोड़ से 13.2 करोड़ लोगों का दुनिया में अल्पपोषित लोगों की सूची में शामिल होने का खतरा है. कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से खाद्य संकट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में करीब 69 करोड़ लोग भुखमरी झेल रहे हैं, यानी दुनिया की 8.9 % जनसंख्या खाद्य संकट से जूझ रही है. कोरोना संकट से पहले ही पिछले पांच साल में भुखमरी झेल रहे लोगों की संख्या दुनिया में 6 करोड़ तक बढ़ी है.

Video: कोरोना ने बढ़ाई भुखमरी, 69 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार : यूएन