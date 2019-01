जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हो रही है मुठभेड़

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने त्राल क्षेत्र के अरिपल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में घेराव और तलाशी अभियान शुरू किया. उन्होंने कहा, "छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अब भी जारी है."

#JammuAndKashmir : Exchange of fire underway between security forces & terrorists in Aripal, Tral. The area has been cordoned off. More details awaited.