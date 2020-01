Exclusive: तस्वीरें कर रही हैं इशारा, JNU में हुए हमले में ABVP के छात्रों का हाथ

जेएनयू में बाहर से घुसे नकाबपोशों को किसने बुलवाया? वहां हुई हिंसा का ज़िम्मेदार कौन है? लेफ्ट और एबीवीपी के लोग इस मामले में एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. लेकिन एनडीटीवी को कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनमें एबीवीपी से जुड़े लोग भीड़ के साथ दिखाई पड़ रहे हैं. पहली तस्वीर नीचे है, जिसमें दांयी तरफ एक शख्स हाथ में डंडा लिए नजर आ रहा है. जानकारी के मुताबिक यह ABVP का विकास पटेल है जो JNU का छात्र रहा है. इसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी यह परिचय लिखा है और दावा किया है कि वो जेएनयू की ABVP की एग्जिक्यूटिव कमेटी का सदस्य है. पटेल के हाथ में ठीक वैसा ही डंडा है जैसा दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल के लिए दिया जाता है. इसी तस्वीर के केंद्र में एक शख्स खड़ा है, जिसने नीले और पीले रंग की स्वेट शर्ट पहनी हुई है. इसका नाम शिव पूजन मंडल बताया जा रहा है जोकि बीए फर्स्ट इयर का छात्र है और ABVP से भी जुड़ा हुआ है.

एक अन्य तस्वीर में मंडल उन लोगों के हुजुम के साथ नजर आ रहा है जोकि लाठी-डंडों से लैस होकर जेएनयू कैंपस में दाखिल हो रहे थे.

मंडल एक और वीडियो में नजर आया है, जो रविवार रात को कैमरे में कैद किया गया था. इस वीडियो में नकाबपोश बदमाश जेएनयू कैंपस से बाहर निकल रहे थे.

The same blue/yellow hoodie appears in this viral video, in which the mob seems to be leaving the JNU campus at night. 3/n pic.twitter.com/XzQs4kyaSk