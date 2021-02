"अधिकतम संयम बरतें": यूएन मानवाधिकार संस्था ने किसान आंदोलन पर कही अहम बात

यह भी पढ़ें- संसदीय कार्य मंत्री ने जताई उम्मीद, संसद की कार्यवाही सोमवार से सुचारु रूप से चलेगी

मानवाधिकार मामलों में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय (United Nations High Commissioner for Human Rights) की ओर से यह कहा गया. मानवाधिकार का सम्मान करते हुए मुद्दे का उचित समाधान खोजने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है." किसानों का कहना है कि इन कानूनों का साफ मतलब है कि फसलों पर लंबे समय से मिलते आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों को कारपोरेट घरानों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाएगा. लिहाजा इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लिया जाए.

#India: We call on the authorities and protesters to exercise maximum restraint in ongoing #FarmersProtests. The rights to peaceful assembly & expression should be protected both offline & online. It's crucial to find equitable solutions with due respect to #HumanRights for all.