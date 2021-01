कर्नाटक में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में धमाका, कम से कम 6 मजदूरों की मौत

कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बृहस्पतिवार रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया जिससे कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे.पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात साढ़े दस बजे के लगभग धमाका हुआ जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिक्कमगलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और सड़कों पर भी दरार उत्पन्न हो गई. धमाके से ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और भूगर्भ वैज्ञानिकों से संपर्क किया गया.

Karnataka: Load sound heard in and around Shivamogga at around 10:20 pm. More details awaited.

According to the information, it is a dynamite blast at Kallugangur/Abbalagere village near Shimoga. Being transported for stone quarrying. Many labourers feared dead. Details awaited. #Shimoga#Shivamoggahttps://t.co/YpykfsAyW8